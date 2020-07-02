Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not Marmaris'e Ukrayna'dan ilk turist kafilesi 4 Temmuz'da gelecek Torunoğulları: "Hazırlıklarımız tamam, yerli ve yabancı turistleri beliyoruz" "Turizmde 2021 yılını planlamalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not Marmaris'e Ukrayna'dan ilk turist kafilesi 4 Temmuz'da gelecek Torunoğulları: "Hazırlıklarımız tamam, yerli ve yabancı turistleri beliyoruz" "Turizmde 2021 yılını planlamalıyız"

İHA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Turizmci Turgut Torunoğulları'nın otelinde konuk oldu. Büyükelçi Sıbiga'nın otelde salgına karşı alınan tedbirleri gördüğü ve 4 Temmuz'da Ukrayna'dan ilk turist kafilesinin Marmaris'e geleceğini söylediği aktarıldı.

Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not Marmaris'e Ukrayna'dan ilk turist kafilesi 4 Temmuz'da gelecek Torunoğulları: "Hazırlıklarımız tamam, yerli ve yabancı turistleri beliyoruz" "Turizmde 2021 yılını planlamalıyız"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Turizmci Turgut Torunoğulları'nın otelinde konuk oldu. Büyükelçi Sıbiga'nın otelde salgına karşı alınan tedbirleri gördüğü ve 4 Temmuz'da Ukrayna'dan ilk turist kafilesinin Marmaris'e geleceğini söylediği aktarıldı.

Orka Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğlu, Marmaris'teki otelinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga'yı konuk etti. Büyükelçi Sıbiga'nın alınan tedbirlerin görerek, vatandaşlarının huzur içinde tatil yapabileceğinin söylediği aktarıldı. 4 Temmuz'da ise Ukrayna'dan ilk turist kafilesinin geleceği duyuruldu. Torunoğulları sezonu açtıklarını, yerli ve yabancı turistleri güvenli şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Büyükelçi Andrey Sıbiga'nın ziyareti hakkında bilgi veren Turgut Torunoğulları, ''Büyükelçi Sıbiga otelimize heyetiyle geldi. Ukrayna'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da başladı. 4 Temmuz ise Ukrayna'dan gelen uçak Dalaman'a inecek. Bu nedenle hem bizi ziyaret etti hem de aldığımız tedbirleri yerinde gördü. Alınan tedbirler beğenildi. Büyükelçi, yaptığı incelemelerde koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirleri görerek vatandaşlarının huzurlu ve güvenli tatil yapabileceğini vurguladı. Biz de bütün tedbirlerimiz aldık, daha iyi olabilmek için kendi kendimizi sorguluyoruz. Açılışımızı yaptık, misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi.

"15 Temmuz'dan sonra yabancı turist sayısının artacağına inanıyorum"
Yaşanan süreçte otellerin açılmasını değerlendiren Torunoğulları, "Oteli açmayıp da hep bekleyelim mi? Bir yerde denemek lazım. İnşallah otelimiz iyi bir başarı gösterir de diğer otellere örnek olur. Avrupa ve diğer ülkelerden misafirlerimizin gelmesi lazım. Ben, uzun süre uçakların kalkmayacağını düşünmüyorum. Buna dayanamazlar. Hollanda'da milletvekilimiz Selçuk Öztürk ve Tunahan Kuzu, Türkiye'den daha kötü olan ülkelere turist gidiyor da Türkiye'ye neden turist gitmiyor diye konuyu mecliste gündeme getirdi. Onlar da Türkiye'deki vakaların şu anda daha fazla olduğunu bahane etmişler. Brüksel'in alacağı karara uyabileceklerini söylemişler. Halkımız dikkat edip vakalar düşerse ve bakanlığımız çalışmalarını sürdürürse bu ayın 15'ine doğru yabancı turistlerin geleceğinin düşüyorum. Asıl beklentimiz 15 Temmuz'dan sonra." şeklinde konuştu.

"Turizm sektörünün iyi olacağını düşünüyorum"
Aldıkları tedbirlere vurgu yapan Torunoğulları, "Personelimiz hem çalışıyor hem de salgın sürecinde nasıl davranacakları konusunda eğitim alıyor. Artık herkesin bir şey yapması lazım. Daha ne zaman kadar bekleyeceğiz. İnşallah iyi olacak, ben sektörün iyi olacağını düşünüyorum. Otelimizi açtık, acaba pişman olacak mıyız? Hayır, pişman olmayacağız. Gelen misafirlerimizi iyi karşılarsak, iyi hizmet verirsek ve yurtdışındaki sorunlar az olsa da çözülürse herkes Türkiye'ye gelecek. Pandemi sürecinde yüzde 100 doluluk oranı olsa bile biz, bu oranla gitmek istemiyoruz. Yani yüzde 7080 dolulukla oranıyla gitmeyi planlıyoruz. Sosyal mesafeye uygun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Birçok restoranımız var, ana restoranımız büyük. Sahilimiz çok geniş. Doktor, ambulans, hasta odası ve diğer sağlık imkanlarımız da otelimizde yer alıyor. Otelini açmak isteyen tüm turizmciler de aynı şekilde hazırlıklarını yaptı." diye konuştu.

"Turizmde 2021 yılını planlamalıyız"
Torunoğulları sözlerini şöyle sonlandırdı: "Pandemi nedeniyle 2020 yılı turizm sektörü açısından sıkıntılı geçecek. Sıkıntıların tekrar yaşamaması için turizmcilerin, 2021 yılını şimdiden planlaması gerektiğini düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla Büyükşehir Güneş sıcaklığını elektriğe çeviriyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin güneş enerjisi kurulu gücü Bodrum otogarı çatısı ile birlikte 1087 kwh’e çıkacak.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Güneş sıcaklığını elektriğe ...
Ören’in arıtma tesisi ve alt yapısı için adımlar atılıyor
YEREL HABERLER Ören’in arıtma tesisi ve alt yapısı için adımlar ...
Büyükşehir’den Ören’e 81 milyonluk altyapı yatırımı Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 milyon TL’ye Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ören’e 81 milyonluk altyapı ...
Tatilcilerin gündüz eğlencesi su sporları pandemiye uygun hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Tatilcilerin gündüz eğlencesi su sporları pandemiye ...
Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya polis helikopteri binme talebinde bulunan şehit Astsubay Hakan Taşdemir’in kız kardeşinin talebi Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini ...
Cumhuriyet Savcılığı Ilbıra Dağı ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcılığı Ilbıra Dağı ile ilgili ...
Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi
YEREL HABERLER Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi
Fethiye’de 54 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen ...
Fen Bilgisi öğretmeni, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Fen Bilgisi öğretmeni, uyuşturucu ticaretinden ...
Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı
YEREL HABERLER Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken ...
Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
Seydikemer’deki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Seydikemer’deki orman yangınında 2 hektar alan zarar ...
Milas'ta yaşlı kadın denizde boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milas'ta yaşlı kadın denizde boğularak hayatını ...
Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını (1)
Online Halk Oyunları Yarışması birincisi ödülünü Kaymakam Yıldız'dan aldı
YEREL HABERLER Online Halk Oyunları Yarışması birincisi ödülünü ...
Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete bağışladı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete ...
Seydikemer’de ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Seydikemer’de ormanlık alanda yangın çıktı
Başkan Gümüş, yeni normal sonrası mahalle ziyaretleri sürüyor Korona virüs nedeniyle ara verilen yatırımları yeni normal yaşama geçilmesi sonrası tekrar başlarken, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, yeni normal sonrası mahalle ziyaretleri ...
Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye çağrı Platform Sözcüsü Öykü Yağcı: “Esaret altındaki yunuslar her geçen gün ölüyor”
YEREL HABERLER Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye ...
Sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Sürüklenen tekne kurtarıldı
Kadın hükümlülere Bin hijyen paketi Türkiye’de ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Mor Yaşam projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına Bin 65 adet hijyen paketi desteğinde bulunuldu.
YEREL HABERLER Kadın hükümlülere Bin hijyen paketi Türkiye’de ilk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X