Akyaka 'mavi gerdanlığı'nı astı Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından bir yıllığına plaj, yat ve marinalara asılan Mavi Bayrak, Ula’nın Akyaka Plajına düzenlenen törenle asıldı

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl plaj, marina ve yatlara bölgenin yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularındaki kriterlere dayandırılarak verilen Mavi Bayrak almaya hak kazanan tesisler Mavi Bayraklarını asıyor.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka Plajının 13 yıldır kesintisiz plaja astığı Mavi Bayrak bu yıl da düzenlenen tören ile plajda dalgalanmaya başladı. 2008 yılından bu yana kesintisiz her yıl Mavi Bayrak almaya hak kazanan Akyaka Plajına Mavi Bayrak Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından plajdaki direğe çekildi.

Mavi Bayrak töreninde konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, şu anda sadece Akyaka Plajında bulunan Mavi Bayrak sayısını önümüzdeki süreçte diğer plajlarda da alarak sayıyı çoğaltmak istediklerini söyledi. Akkaya, “Ula ilçemizin Akyaka Mahallesi'ne 2000 yılında almış olduğumuz Mavi Bayrak’ı son 13 yıldır aralıksız olarak almaktayız. Mavi Bayrak bilindiği gibi buradaki deniz suyunun temiz olduğunu, yıl içinde yapılan ölçümlerde deniz suyunun temiz kaldığını belirten uluslararası bir semboldür. İlçemizde şu anda bir olan Mavi Bayrak sayısını önümüzdeki yıllarda inşallah Gökçe Plajı, Akçapınar Plajı ve Çınar Plajı olarak da sayılarını arttırmak istiyoruz. Arıtma tesisinin olduğu yerlerde bu tür Mavi Bayraklar gündeme geldiği için inşallah diğer bölgelerimizde paket arıtma veya normal kanalizasyon bağlama işlemlerine devam edeceğiz. Akyaka Plajı son 13 yıldır gerekli kriterleri yerine getirmiştir. Bu nedenle plajımız yerli ve yabancı konuklarımız tarafından rağbet görmektedir” dedi.

