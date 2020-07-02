Ebeveynlerinin terk ettiği yavru leylekler kurtarıldı Milas’ta elektrik direğinin üstünde ebeveynleri tarafından terk edilen yavrular aç kalmaktan AYDEM ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde elektrik direğinin tepesindeki yuvada ebeveynleri tarafından bakımı yapılmayan leylek yavruları, görevliler tarafından yuvadan indirildi.

Milas’a bağlı Akyol Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğinde mahsur kalan yavru leylekler için kurtarma operasyonu düzenlendi. Yuvadaki 2 yavru leyleğin ebeveynleri tarafından 3 gündür bakımının yapılmadığını fark eden mahalleli, durumu Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve AYDEM yetkililerine bildirdi.

Yavru leyleklerin ebeveynleri tarafından bakımlarının yapılmadığı tespit eden AYDEM ekipleri, vinç yardımıyla leylek yavrularını yuvadan indirerek gerekli bakımlarının ardından doğal ortama bırakılacaklar.

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