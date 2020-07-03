Bodrum'da ana isale hattı patladı, evlerin bahçelerini su bastı

<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar oluştu. Tazyikli akan suyun fırlattığı taş, park halindeki bir otomobile hasar verdi, bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.<br>Ortakent-Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde, DSİ içme suyu ana isale hattında, saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgedeki yolda dev çukur açıldı. Bazı evlerin bahçelerine su doldu. Suyun tazyikiyle fırlayan taşlar, bölgede park halindeki bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Patlamanın sesiyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.<br>Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında, Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan ilçeye döşenen 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattında 9 yılda 2 bin 701 kez patlama meydana geldiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-03 10:20:45<br>

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