Milas'ta çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.<br>Milas'ın Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.<br>Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN<br>2020-07-04 17:09:38<br>

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