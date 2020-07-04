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Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi

DHA

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval (28) bir ilke imza attı. Paraşütüne bağladığı koltukla dünyaca ünlü paraşüt merkezi Babadağ'dan uçuş yapan Kaval, yüzlerce metre yüksekte televizyon seyretti. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerliyabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Babadağ'da, 15 Nisan15 Kasım'daki sezonda ortalama 200 bin kişi, paraşütle uçuş yapıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in...

Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval (28) bir ilke imza attı. Paraşütüne bağladığı koltukla dünyaca ünlü paraşüt merkezi Babadağ'dan uçuş yapan Kaval, yüzlerce metre yüksekte televizyon seyretti.<br>Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerliyabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Babadağ'da, 15 Nisan15 Kasım'daki sezonda ortalama 200 bin kişi, paraşütle uçuş yapıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 1700 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.<br>Bölgede 8 yıldır uçuş yapan paraşüt pilotu Hasan Kaval, koltukla uçuş yapma hayaline kavuştu. Gökyüzünde televizyon izlemek isteyen tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Kaval, bir koltuğa kendi imkanlarıyla televizyon ve tekerlek yerleştirdi. Hasan Kaval, hazırlıkların ardından koltuğu, Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarttı.<br>PARAŞÜTTE TELEVİZYON İZLEDİ<br>Arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yapan Kaval, oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken genç paraşüt pilotu, televizyon izlerken, bir yandan da cips yiyip, kola içti. Ölüdeniz manzarasındaki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Kaval, Belcekız Plajı sahiline sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. Hasan Kaval'ın sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntü, çok sayıda kişinin beğenisini topladı.<br>'BU SPORUN TEHLİKELİ DEĞİL GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM'<br>Kaval, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini belirterek, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu. Yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. İnsanlara bu sporun tehlikeli değil güvenli olduğuna inandırmak için mücadele ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN <br>2020-07-04 17:31:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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