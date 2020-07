Turgut Şelalesi’ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Ankara’dan gezmeye gelen aile, şelaleye 130 bin lira para ödediğini belirten şahıstan şikayetçi oldu

Korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan ve bu yıl umudunu yerli turiste bağlayan turizm beldelerinde sorumsuz kişilerin yaptıkları görenleri adeta pes dedirtiyor. Pandemiden normalleşme sürecine girilmesi ile Ankara’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Şelalesi’ne ziyarete gelen bir aile, iddialarına göre içeriye yiyecekle girince başlarına gelmeyen kalmadı. Geri döndüklerinde araçlarının baştan aşağıya çizilip her tarafına metal bir cisim ile çarpı işareti atıldığını gören aile jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Her yerde ’Güvenlik kamerası yok ispatlayamazsınız’ cevabı ile karşılaşan aile yaşadıklarını içine sindiremeyip tatilini bırakıp evlerine geri döndü.

İlginç olay Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Ankara’da bir firmada teknik eleman olarak görev yapan 38 yaşındaki Soner Öztükler ve arkadaşı Gürkan Çalışkan, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkmayan eşlerini ve çocuklarını gezdirmek için Muğla Marmaris’e geldi. Tatil programları kapsamında Turgut Şelalesi’ni de eş ve çocukları ile gezip görmek isteyen aileler, şelale dönüşü neye uğradıklarını şaşırdı.

Şelaleye yanlarında bir marketten aldıkları yiyecek ve içeceklerin olduğu poşet ile girmek istediklerini ve kendisini bölgenin işletmecisi olarak tanıtan bir kişinin poşetle girmenin yasak olduğunu söylediğini belirten Soner Öztürkler, "İçeri girerken bir kişi yanımızdaki bir markete ait alışveriş poşetini bırakmamızı istedi. Biz de sebebini sorunca ’Ben buraya 130 bin lira para verdim’ diyerek içeriye yiyecek ve içecek sokmanın yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine biz de bu yasağa ilişkin bir yerden yazı olup olmadığını sorup böyle bir kural varsa uyacağımızı söyledik. Bize herhangi bir yazı gösterilmeyince biz de içeri girdik. Geri dönerken aynı şahsı tekrar gördük. ’İçeri götürdüğünüz poşet nerede’ diye sordu. Biz de çöpe attığımız söyleyince ’Sizin pisliğinizi biz mi temizleyeceğiz’ deyince geri dönüp kendi çöplerimizi çöp kovasından aldık. Ancak aracımızın başına geldiğimizde aracımızın her tarafının metal bir cisimle çizilip çarpı işareti atıldığını gördük. Maalesef birileri devletin mekanları parselleyip mafyacılık yapılıyor" diyerek aracına kasıtlı olarak zarar verdiğini iddia ettiği kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.

Yaşadıkları karşısında adeta çok şaşırdıklarını ve belirten Öztürkler, "Arabamın tüm kasasını zarar verilmiş halde görünce durumu 155 polis imdat hattına bildirdik. Polis de jandarmaya yönlendirdi. Maalesef burada da ne hikmetse ispatlayamazsanız kamera yok cevabı aldık. Yaşadıklarımız karşısında tatilimize son verip evimize geri dönüyoruz. Ne olur yetkililer turizm bölgelerindeki bu tür mafyavari düzene son versin" diyerek güzel anılar biriktirmesi için Turgut Şelalesi’ne götürdüğü eşi ve çocuklarının buradan gözyaşları ile döndüğünü söyledi.

Soner Öztürkler’in arkadaşı Gürkan Çalışkan da moral bulmak ve güzel günler geçirmek umuduyla geldikleri Turgut Şelalesi’nde şelaleyi 130 bin liraya aldığını iddia eden kişiler tarafından çok kaba muamele gördüklerini iddia ederek yaşadıkları olaylarla ilgili şikayetçi olduklarını söyledi.

Böyle bir olay yaşadıkları için çok üzgün olduğunu belirten Soner Öztürkler’in eşi Pınar Öztürkler (33) ise "Çok üzgünüm insanlar üzerimize yürüdüler aracımız kesinlikle şelalede zarar gördü çevrede güvenlik kamerası olmadığı için de inkar ediyorlar" ifadelerini kullanarak Muğla Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin bu tür yerleri daha sıkı denetlemesini istediler. Yaşadıkları olayları ve kaydettikleri fotoğraf ve görüntüleri CİMER’e de ileteceklerini belirten aileler, tatillerine son verip Ankara’ya döndü.

Araç üzerinde fotoğraf çalışması yapan jandarma ekipleri, otomobile kasıtlı olarak zarar veren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Şikayetçi olunan şahıs iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ailelerin şikayeti üzerine Nöbetçi Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.