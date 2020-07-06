Av tüfeğiyle eşini öldürdü

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<br>Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, tartıştığı eşi M.S.G. tarafından av tüfeğiyle vurulan Nazife G. (60), yaşamını yitirdi. M.S.G., olayın ardından polise giderek teslim oldu.<br>İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi´nde yaşayan M.S.G. ile eşi Nazife G. arasında, bugün saat 08.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Duvarda asılı olan av tüfeğini alan M.S.G., eşi Nazife G.'yi başından av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Nazife G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Milas'taki bir özel hastanede ameliyata alındı. Ancak, Nazife G., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.<br>Olayın ardından M.S.G. polise gidip teslim olurken, çiftin arasında 2 yıldır şiddetli geçimsizlik bulunduğu ileri sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ <br>2020-07-06 15:32:09<br>

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