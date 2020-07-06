Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi A., teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Veysi A.'nın, jandarmadaki ifadesinde, 2 kişiyi kendilerine küfrettikleri için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-06 17:27:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.