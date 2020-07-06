Patenle tehlikeli yolculuk kamerada 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Günlükbükbaşı yolunda kaydedilen görüntülerde bir genç beton mikserinin arkasına tutunarak kayarken o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, patenli gencin metrelerce beton mikserin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-07-06 19:35:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.