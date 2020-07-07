Oluğa sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

<br>Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir evin çatısında oluğa sıkışan 'ebabil kuşu' itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.<br>Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'ndeki bir evin çatısında oluğa sıkışan ebabil kuşunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile kuşu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Genel sağlık durumu iyi olan kanadında yarası bulunduğu belirlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından tedavisinin yapılmasının ardından, doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldüDHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-07 10:50:02<br>
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