Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim

DHA

Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim


Serdar AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Kendisine küfredildiği için cinayetleri işlediğini öne süren Alp, 3 cinayet işleyeceğini ancak tüfeğin tutukluk yaptığını tabancasında da mermi kalmadığını söyledi. 34 hafta önceden cinayeti planladığını itiraf eden Alp, "Yanik'i av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da 'Yapma abi' diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım" dedi.
Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, 3 Temmuz günü gece yarısı kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından tabancayla vurulan Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik de ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cesetleri, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi Alp olduğunu belirledi. Alp'in yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparak çalışmalarını sürdürürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopterle de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verildi.
BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTI
Aramalar sürerken, 6 Temmuz sabahı polis MOBESE kameralarından şüpheli Alp'in ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ancak bu sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonuna giden Alp, burada tesadüfen bulunan ve kendisinin tedirgin davranışlar sergilemesinden şüphelenen 2 sivil polisin kimlik sorması sonucu yakalandı.
Tanınmamak için saç ve sakalını kesip, takke taktığı belirlenen Mehmet Veysi Alp, suçun işlendiği bölgenin sorumluluk bölgelerinde kalan Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na sevk teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTIM, 3-4 HAFTA ÖNCE POMPALI TÜFEK SATIN ALDIM'
Mehmet Veysi Alp'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Alp, Gölköy'deki su ürünleri işletmesinde 3 yıldır çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu iş yerinin prefabrik yatakhanesinde kalıyordum. Hamdi Ekin Serdaroğlu ile Hasan Yanik ile odalarımız karşılıklıdır. Serhat Başak ise prefabriğin dışındaki odada kalıyordu. Yaklaşık 1.5 yıl önce İzmir'de tanımadığım bir kişiden olayda kullandığım tabancayı 3 bin 750 TL'ye 5 mermi ile satın almıştım. Tabancayı aldığımda cinayet işlemek gibi bir düşüncem yoktu. Ancak, 1 ay kadar önce Hamdi Ekin Serdaroğlu, Hasan Yanik ve Serhat Başak, içki içip, bana küfretti. Buna iş yerindeki 3 arkadaşım da şahit oldu. Bu olayın ardından bana küfreden kişileri öldürmek için plan yaptım. Bu kapsamda İzmir'den 34 hafta önce bir de pompalı av tüfeği ve 3 paket fişek satın aldım. Ardından da olaydan bir gün öncesine izinli olan Hasan Yanik'in dönmesini bekledim. O gün hepimiz çalıştıktan sonra akşam yatmak üzere odalarımıza ayrıldık. Ancak, sabah kadar uyumayıp, plan yaptım."
'YAPMA ABİ' DİYE BAĞIRDI, BAŞINA NİŞAN ALIP, TETİĞE BASTIM'
Herkes uyuduktan sonra, kaldıkları yerin arkasındaki ormanlık alana gidip, sakladığı tabanca ve av tüfeğini aldığını anlatan Alp, "Saat 06.00'da önce Yanik ve Serdaroğlu'nun kaldığı odaya gittim. Yanik'i av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Silah sesine uyanan Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da 'Yapma abi' diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım. Ancak, tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine cebimdeki tabancamı çıkartıp, başına nişan alıp, ateş ettim. Yere yığıldı. Kalan tek mermiyle de öldüğünden emin olmak için Yanik'in başına ateş ettim" dedi.
'3'ÜNCÜ CİNAYETİM DE VARDI, İŞLEYEMEDİM'
Tüfeğinin tutukluk yapması ve tabancasında mermi kalmaması nedeniyle Selçuk Başak'ı öldüremediğini de belirten Alp, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Ardından da yaptığım plan doğrultusunda depo olarak kullanılan odanın daha önce sinekliğini kestiğim penceresinden atlayıp, güvenlik kamerası olmadığı için buradan ormanlık alana kaçtım. Tutukluk yaptığı için tüfeği olay yerinde bırakıp, sadece tabancamı ve odamdaki giyeceklerimi yanıma aldım. İçinde SİM kartı olmayan telefonumu ise ormanlık alana attım. Ormanda kimsenin yardımı olmadan saklandım. Jandarmaya teslim olmaya hazırlandığım sırada ise yakalandım."
Öte yandan, öldürülen Hasan Yanik'in cenazesinin İzmir'in Tire ilçesinde, Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun cenazesinin Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde toprağa verildiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Serdar AKBAŞ
2020-07-08 18:06:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darbe girişiminde şehit düşen polisin babası: Oğlumun üniformasını giyip acımı dindiriyorum
YEREL HABERLER Darbe girişiminde şehit düşen polisin babası: Oğlumun ...
Marmaris’te temizlik ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Marmaris’te temizlik ekipleri ilçenin dört bir ...
Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı Türkiye'de ilk kez su altından kıyı denetimi Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER Bodrum'a 'Denizden bakış' başladı Türkiye'de ilk kez ...
Bodrum'da içme suyu isale hattında iki ayrı patlama
YEREL HABERLER Bodrum'da içme suyu isale hattında iki ayrı patlama
Fethiye’de bin kişilik öğrenci yurdu inşaatı başladı
YEREL HABERLER Fethiye’de bin kişilik öğrenci yurdu inşaatı başladı
Fiber teknede 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Fiber teknede 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
81 milyon liralık yatırım tanıtıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ın Ören Mahallesine yapılacak olan 81 milyon liralık alt yapı yatırımının tanıtımı Ören halkına yapıldı.
YEREL HABERLER 81 milyon liralık yatırım tanıtıldı Muğla Büyükşehir ...
Ulaşımda 2 dolumluk ‘Muğla Kart’ Muğla Büyükşehir Belediyesi, elektronik kart sahibi olmayan ve tatil için Muğla'ya gelenler için 2 dolumluk Muğla Kart uygulaması başlatıldı.
YEREL HABERLER Ulaşımda 2 dolumluk ‘Muğla Kart’ Muğla Büyükşehir ...
Cinayeti işledikten sonra sahilde uyumuş Bodrum’da metruk otelde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayeti işledikten sonra sahilde uyumuş Bodrum’da ...
Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak ...
Dalaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Dalaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Bodrum’da metruk otelde cinayet Defalarca bıçaklayıp öldürmüş
YEREL HABERLER Bodrum’da metruk otelde cinayet Defalarca bıçaklayıp ...
Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı
Dalaman’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Dalaman’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bodrum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 ...
Bodrum'da deniz taksiye büyük ilgi
YEREL HABERLER Bodrum'da deniz taksiye büyük ilgi
Yüksek mimar evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yüksek mimar evinde ölü bulundu
Marmaris Belediye Meclisi 3 ay sonra toplandı
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Meclisi 3 ay sonra toplandı
Bodrum'da işlenen cinayetlerin nedeni ortaya çıktı Katilin itirafları kan dondurdu
YEREL HABERLER Bodrum'da işlenen cinayetlerin nedeni ortaya ...
Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Gündüz vakti şehre indi, vatandaş şaştı kaldı
YEREL HABERLER Gündüz vakti şehre indi, vatandaş şaştı kaldı
Lavanta hasadı başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin kırsal Yeniköy Mahallesinde dikimi yapılan Lavanta ürününün temsili hasadı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından yapıldı.
YEREL HABERLER Lavanta hasadı başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ...
Marmaris’te işletmeler her gün denetleniyor
YEREL HABERLER Marmaris’te işletmeler her gün denetleniyor
İl Tarım Müdürü Saylak, karides üretimini yerinde inceledi
YEREL HABERLER İl Tarım Müdürü Saylak, karides üretimini yerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X