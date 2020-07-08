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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Fethiye’de otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atalay O. idaresindeki 48 H 4523 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda kırmızı ışıkta bekleyen Kadir K. yönetimindeki 48 BB 8002 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcular Ali Buğra T., Hatice Ç., Gözde Ö., Çiğdem K., Emine G., Cansu Tansu A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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