Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dağlık alanlarda ve koylarda yabani at olarak bilinen genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

Yılkı atları Marmaris’te doğanın keyfini çıkarıyor. Marmaris’in dağlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları, Marmaris Sucağız koyunda görüldü. Yaban atları pandemiden dolayı sakin olan doğanın tadını çıkardı. Deniz kenarına gelerek gezinen yılkı atları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.