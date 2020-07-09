Muğlaspor'da Play-Off sevinci



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgınıyla aylardır duran ve daha önce farklı kararlarla akıbeti belirsiz olan alt liglerde direkt Play-Off oynatılmasına karar verirken, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Muğlaspor, 2 gol averajı farkla adını finallere yazdırdı.

Grubunda 19 Mart'ta sezon durana kadar çıktığı 28 maçta 41 puan toplayan Muğlaspor, aynı puandaki ikili averajının 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle eşit olduğu Osmaniyespor'u gol averajıyla geçerek 5'inci sıraya adını yazdırdı. Ligde 39 gol atıp 35 gol yiyen Muğla, 35 kez ağları sarsarak kalesinde 32 gol gören Osmaniye'nin önünde kıl payıyla Play-Off'a kaldı.

Haziran ayından bu yana antrenmanlarını sürdüren Muğlaspor, 20-28 Temmuz'da Antalya'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'un ilk maçında grupta 45 puanla ikinci sıradaki Somaspor'la karşılaşacak. Bu maçın galibi Pazarspor-Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig için final oynayacak. Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, "Takımımız Güzel Sanatlar Lisesi'nde toplanarak kampa girdi. Play-Off için en doğru karar verildi. Final oynamak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda kenti birlik ve beraberliği davet ediyorum. Futbolcularımıza 250 bin TL'lik ödeme yapıldı. Teknik heyet ile personelimizin alacakları için ise kaynak arayışı içerisine girdik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2020-07-09 11:30:00



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