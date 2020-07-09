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Kurşunlu Meydanı düzenleme çalışmaları sürüyor Menteşe ilçesinin kentsel sit alanının merkezi durumundaki Kurşunlu Camii meydanındaki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş devam eden Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Meydanımız tamamlandığında her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı bir alan olarak halkımıza hizmetine sunulacak.

Kurşunlu Meydanı düzenleme çalışmaları sürüyor Menteşe ilçesinin kentsel sit alanının merkezi durumundaki Kurşunlu Camii meydanındaki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş devam eden Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Meydanımız tamamlandığında her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı bir alan olarak halkımıza hizmetine sunulacak.
Devam eden çalışmaları inceleyen ve bölge esnafıyla da görüşen Başkan Gümüş, Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı’nın Menteşe Kentsel Sit Alanının merkezi konumunda olduğunu ifade etti.
Başkan Gümüş, “Bu meydan, Arasta bölgemizle iç içe olması ve etrafında ticari alanlar bulunması nedeniyle çok önemli bir konumda. Meydanda traverten doğal taş kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında esnafımızın mağdur olmaması için önce işletmelerin ön taraflarında kaplama çalışması yaptık. Esnaflarımızda bu hassasiyetimizden çok memnun kaldı. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı yenileme çalışmalarımız tamamlandığında meydanımız; sosyal, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştiği, her yaştan vatandaşımızın keyifli vakit geçirebileceği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı bir alan olarak halkımıza hizmet edecek.” dedi.

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