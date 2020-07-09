Dört çocuk babası adam tavana asılı halde bulundu



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 4 çocuk babası Mehmet Ali Zorlu (60), komşusu tarafından evinde tavana asılı halde bulundu.

Olay öğle saatlerinde Torba mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Zorlu´nun eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin camının kırık olduğunu gören komşusu durumdan şüphelenerek içeriye baktığı sırada Zorlu´yu tavana asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Zorlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zorlu'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-09 20:20:21



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