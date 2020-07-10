Son anda kurtuldu Milas’ta seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı, sürücü son anda kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas Halil Bey Bulvarı’nda Alperen Dere idaresinde seyreden 48 LR 283 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle aracı durduran Dere, durumu 112’ Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahalede bulundu.

Motor bölümünde başlayıp kısa sürede büyüyen yangın yapılan müdahale ile söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.