Alev alan otomobildeki hamile sürücü, başka bir sürücü tarafından kurtarıldı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, hareket halindeki otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Hamile olan sürücü, durumu gören başka bir sürücü tarafından otomobilden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, Milas'ın Alatepe mevkiinde meydana geldi. Ören'den Akbük yönüne giden hamile Pınar Karaman yönetimindeki 48 ACY 08 plakalı otomobil, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Karaman otomobili yol kenarına çekerken, olayı gören sürücülerden Ali Tiriç, Karaman'ı otomobilnden çıkardı. Motor kısmındaki alevler, kısa sürede otomobilin ön bölümünü sardı. Akyaka'da berberlik yaptığı öğrenilen Ali Tiriç'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilde patlama sesleri gelirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2020-07-10 22:03:22



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