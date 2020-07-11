Doğu Türkistan Meclis Başkanı Tümtürk’den ziyaret

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Tümtürk’e, Doğu Türkistan Milli Meclisi Marmaris Temsilcisi Ahmet Yılmaz da eşlik etti.

Doğu Türkistanlıların insanlık tarihinin en çağdaş medeniyetini yaşamış bir millet olduğunu ifade eden Seyit Tümtürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün “uygar” kelimesini Uygur Türkleri’nden etkilenerek Türkçe’ye armağan ettiğini söyledi. Doğu Türkistan kültürünün ileriki günlerde daha iyi tanıtılması için Marmaris’te çeşitli etkinlikler düzenlenebileceğini belirten Tümtürk, belediyenin de desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Oktay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Türkistanlı soydaşlar için Marmaris’te gerçekleştirilecek her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret fotoğraf çekimi ve hediye sunumuyla son buldu.

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