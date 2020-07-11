Bodrum'da isale hattı patladı tonlarca su boşa aktı Bodrum'da denizin rengi değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da isale hattı patladı tonlarca su boşa aktı Bodrum'da denizin rengi değişti

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlak sonrası tonlarca su denize aktı, denizin rengi değişti.

Bodrum'da isale hattı patladı tonlarca su boşa aktı Bodrum'da denizin rengi değişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlak sonrası tonlarca su denize aktı, denizin rengi değişti.
Son günlerde üst üste ana isale hattı patlaklarının yaşandığı Yalıkavak Gerişaltı mevkisinde aynı olay bugün de yaşandı. Asfaltı yarıp çıkan tonlarca su, yola aktı. Yoldan dereye giren çamurlu su, oradan denize aktı. Çamurlu suyun etkisiyle denizin rengi çamur rengine döndü. İlçenin birçok mahallesinde susuzluk yaşanırken ana isale hattı patlaklarıyla tonlarca suyun boşa akması vatandaşı isyan ettiriyor.
Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Güney Şirin, yaptığı açıklamada “100 metre arayla ve 3 gün içinde 2. patlama oluyor. Boşuna akan tonlarca su, kamuya ve çevre verdiği maddi ve manevi zarar, Bodrum halkının yaşadığı günlerce süren susuzluk. Yeter artık, sorumlusu kim ise bilmek istiyoruz. DSİ, MUSKİ, Bakanlık bir an önce tatmin edici açıklama ve çözüm bekliyoruz" dedi.
Şirin, patlağın yaşandığı noktanın alt kısmından dere geçmesinin etrafı su basmasının önüne geçtiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen, yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen, ...
Marmaris’te domuz sürüsü paniği
YEREL HABERLER Marmaris’te domuz sürüsü paniği
Yunanistan´ın geçit vermediği 60 göçmeni Türk ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan´ın geçit vermediği 60 göçmeni Türk ...
Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen ...
Çankaya eski Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çankaya eski Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, ...
Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi 2019 yılında Bodrum’da işlenen cinayetin azmettiricisi olarak aranan ve Çeşme’de gözaltına alınan suç örgütünün lideri Necati Arabacı ve iki kişi Bodrum Adliyesine sevk edildi.
YEREL HABERLER Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi 2019 ...
Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 ...
Denizden 420 bin poşet atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde bu güne kadar 420 bin 288 poşet katı atık topladı
YEREL HABERLER Denizden 420 bin poşet atık toplandı Muğla Büyükşehir ...
Başkan Gürün, ‘Meyve-sebze kurutma’ tesisini gezdi Başkan Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ürünlerin kurutulup, katma değerinin arttırılarak satışının yapılmasını sağlayan “Meyve-Sebze Kurutma Tesisi’ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, ‘Meyve-sebze kurutma’ tesisini ...
Muğla Ortaca’da Otel’de patlama oldu, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Muğla Ortaca’da Otel’de patlama oldu, ortalık savaş ...
60 sığınmacı kurtarıldı Marmaris Bozburun ve Kızılada açıklarında iki ayrı olayda toplam 60 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER 60 sığınmacı kurtarıldı Marmaris Bozburun ve Kızılada ...
Otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı: 2 ...
Otelin su tankı patladı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otelin su tankı patladı, 2 kişi yaralandı
Doğu Türkistan Meclis Başkanı Tümtürk’den ziyaret
YEREL HABERLER Doğu Türkistan Meclis Başkanı Tümtürk’den ziyaret
5 liralık şifa kaynağı Muğla'da doğal ortamda yetişen ve altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken kantaron yağının faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER 5 liralık şifa kaynağı Muğla'da doğal ortamda yetişen ...
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ...
Alev alan otomobildeki hamile sürücü, başka bir sürücü tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Alev alan otomobildeki hamile sürücü, başka bir ...
Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı, Çeşme'de yakalandı
YEREL HABERLER Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı, ...
Son anda kurtuldu Milas’ta seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Son anda kurtuldu Milas’ta seyir halindeki bir ...
Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
Ukraynalı gazeteciler Marmaris’e geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı gazeteciler Marmaris’e geldi
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinden kokain çıktı (2)
YEREL HABERLER Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek ...
‘Cehennem Melekleri’ örgütünün lideri gözaltına alındı
YEREL HABERLER ‘Cehennem Melekleri’ örgütünün lideri gözaltına ...
Su faturalarına ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Su faturalarına ödeme kolaylığı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X