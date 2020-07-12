Muğlaspor pusuya yatacak

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUĞLA, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-07-12 14:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.