Muğlaspor pusuya yatacak

MUĞLA, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2020-07-12 14:01:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.