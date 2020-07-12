Marmaris’teki orman yangını büyümeden söndürüldü

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alandaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Çamlıköyü, Taşbükü mevkii’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri kısa sürede havadan ve karadan yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede müdahale edilen yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

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