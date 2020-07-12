Ebru Gündeş'ten Bodrum'da çifte konser



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, iki gün üst üste sahne alan şarkıcısı Ebru Gündeş, repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarını coşturdu.

Gündoğan Mahallesi'ndeki restoranda sahne alan Gündeş'i sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan mekanda iki gecede toplam 1200 kişi dinledi. İlk kez 2020 yılbaşında kullandığı dört tarafı led ışıklarla kaplı sahnesine Zuhair Murad imzalı yeşil kostümüyle çıkan Gündeş, konserlerinde eski ve son albümündeki sevilen şarkılarını seslendirdi. İki saat sahnede kalan Gündeş, sahre performansıyla dikkat çekti.

Hemen her konserinde, dinleyicileri arasında sanat ve sosyete camiasından önemli isimleri de ağırlayan Ebru Gündeş'i dinlemeye gelen arasında İzzet-Didem Antebi, Levent Kızıl, Öznur-Burak Yakın, Derya Ayaydın, Atasay Kamer, Esra Öztürk, Mete Vardar, Selin İmer-Mustafa Ceceli, Pınar Ayaydın-Murat Talay, Simay Uras, Zeynep Yılmaz, Melda Aksu, Şafak-Esra Sezer, Abdullah-Hülya Avcı, Miray-Yusuf Yazdan, Sema Köse gibi cemiyet ve sanat dünyasından bir çok isim yer aldıDHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-12 16:29:17



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