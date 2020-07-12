Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde orman yolunda geri manevra yaparken, kontrolden çıkıp devrilen pick-up kamyonetteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Datça Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan Eksera Vadisi yakınlarında meydana geldi. 4 kişinin bulunduğu 07 JT 287 plakalı pick-up kamyonet, geri manevra sırasında engebeli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Kamyonetteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kamyonettekiler sağlık görevlilerini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, birinin adı Bulut, diğerinin ise Tuğçe olduğunu öğrendikleri iki yaralının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi kurtardı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-07-12 18:12:34



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