Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde orman yolunda geri manevra yaparken, kontrolden çıkıp devrilen pick-up kamyonetteki 4 kişiden 2'si yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Datça Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan Eksera Vadisi yakınlarında meydana geldi. 4 kişinin bulunduğu 07 JT 287 plakalı pick-up kamyonet, geri manevra sırasında engebeli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Kamyonetteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kamyonettekiler sağlık görevlilerini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, birinin adı Bulut, diğerinin ise Tuğçe olduğunu öğrendikleri iki yaralının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi kurtardı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-07-12 18:12:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.