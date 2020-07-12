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Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı -Yeniden

DHA

Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı -Yeniden


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman yolunda geri manevra yapan DJ Umutcan Genç'in kullandığı pick-up kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetteki 4 kişiden 2'si yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Datça Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan Eksera Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Cansın Sağlam'ın erkek arkadaşı DJ Umutcan Genç'in kullandığı 07 JT 287 plakalı pick-up kamyonet, sürücüsü geri manevra yaptığı sırada engebeli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, kamyonetteki Bulut Sivrikaya (31) ve Tuğçenaz Güngör (31) yaralandı. 
Kamyonettekiler sağlık görevlilerini arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale (MAG-AME) ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki 2'si yaralı 4 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-07-12 19:25:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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