Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi (2)



ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 6 ilde, pandemi döneminde özellikle yaşlı kişileri kendilerini savcı, hakim ve polis gibi tanıtıp, dolandıkları belirlenen ve polisin düzenlediği 'Kartal Pençesi' operasyonu ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden M.Ş.C., M.A. O.B., Y.D., F.A. A.Ç., G.D., E,F., M.B. ve S.A. tutuklandı. Diğer şüphelilerden H.C. ve Y.D. ev hapsi, İ.A., C.S. ve F.T. adli kontrol şartıyla, M.O. ve D.Ö. ise kefaletle serbest bırakıldı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-07-13 14:24:27



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