Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

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Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile tatil yapan ünlü sunucu aldığı fazla kilolar ile dikkat çekti.

Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolarla şaşırttı. Eski fit görünümünden eser kalmayan Büyüktopçu son olarak Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı.

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