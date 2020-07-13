Semih Şentürk çocuklar gibi eğlendi

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Eski milli futbolcu Semih Şentürk, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtı.

Ortakent sahilinde bulunan bir Beach de görüntülenen Şentürk, gün boyu kızlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk ise güneşlenmeyi tercih etti.

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