Başkan Aras’tan siyasi partilere ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçedeki siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.

İlk olarak İYİ Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Aras burada İlçe Başkanı Nevzat Kanber ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. İYİ Parti yönetimine iadei ziyarette bulunan Başkan Aras burada Belediye çalışmalarını anlatarak partililerden gelen soruları yanıtladı.

AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Aras, İlçe Başkanı Osman Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bodrum'un öteden beri devam eden trafik sorunu başta olmak üzere pek çok konuda karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Bodrum halkının, Bodrum'un geleceği ve refahı için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aras, siyasi parti ilçe başkanları ile yapılan bu tür toplantı ve ziyaretlerin karşılıklı fikir alışverişi açısından önemli olduğunu ve belirli periyotlarla bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Aras, ziyaretler sonunda ilçe başkanlarına Atatürk portresi hediye etti.

Ziyaretlerin, önümüzdeki günlerde diğer siyasi partilere de devam etmesi bekleniyor.

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