Marmaris'te darbe girişimine şahit olanlar, yaşananları anlattı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, FETÖ/PDY üyesi askerlerin helikopterle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gelme ve çıkan çatışma anlarına şahit olanlar, yaşananları anlattı.

FETÖ/PDY üyesi askerlerin, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı otele suikast için helikopterlerle gelmelerine ve çıkan çatışmaya şahit olan Marmarisliler, yaşadıklarını hala dün gibi hatırladıklarını söyledi. O gece evinin balkonunda yaşananlara şahit olan, turizm şirketinin yönetim kurulu üyesi Anıl Berk, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında şu an adı verilen 15 Temmuz Destanı Meydanı'na helikopterler geldi. İlk olarak otel önünde boş araziye inmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bizim asker bildiğimiz ama vatan hainleri olduğunu öğrendiğimiz kişiler, helikopterden inerek havaya ateş etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bu alan vatandaşlarla doldu. Sokağa inen bazı kişiler çatışmanın olduğu yere geldi ve vatan hain askerler tarafından dipçikle darbedildi. Sürekli silah ve bağırma sesleri geliyordu. İlerleyen saatlerde Marmaris'te görevli polis memurunun vurulduğu bağrışmaları gelmeye başladı. Gelen ambulanslar bile yoğun ateş altındaydı. Evimin altına gelen ambulansta görevli sağlık ekibi ve doktorlar, 'Kurtaramadık' diye hıçkırarak ağlıyorlardı. Müdahale ettik ama 'Kurtaramadık' dediler. 15 Temmuz hain kalkışmada beni en çok etkileyen televizyonlarda Meclis'imizin bombalanması ve burada helikopterlerin önümüze inerek yerde hain askerler ve yukarıda onlar ateş açılmasıydı. İnsanlarımızın şehit olduğunu gördüm. Bunları yapanlar insan olamazlar. Allah, bizlere bir daha o günleri yaşatmasın."

'4 YILA RAĞMEN ŞOKU ATLATAMADIK'

Çatışmanın çıktığı alanın karşısındaki hazır mutfak firmasının müdürlüğünü yapan Yakup Öncel, "Helikopterlerin şirketimizin karşısındaki otelin arasına indiğini gördük. Şokta idik ve o an ne olduğunu anlayamadık. Çatışma çıktı. İki polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı söylemi ile halkımız sokağa çıktı ve bu bölgeye geldi. Kötü bir manzaraydı, büyük şok yaşadık. Bu hain kalkışma aklımıza geldiğinde çok üzülüyoruz. Aradan geçen 4 yılda hala şoku atlatamadık. Bir daha böyle şeyler yaşamayız, diye umut ediyorum" dedi.

O ANLAR, DHA KAMERASINA YANSIMIŞTI

FETÖ/PDY'nin darbe girişimini gerçekleştirdiği Marmaris'teki gece, DHA muhabirince görüntülemişti. DHA kamerasına yansıyan görüntülerde; FETÖ/PDY üyesi askerlerin helikopterden kara yoluna düşürdüğü bir kasa mermi, havada dolaşarak ateş açmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı otele havadan ateş açılma anları yer almıştı. Ayrıca darbe girişimi sabahı 5 yıldızlı Turban Yazıcı Otel'in giriş ve çıkış kapısında bulunan güvenlik kameraları sayesinde Erdoğan'a suikast için gelen FETÖ üyesi askerlerin otele girerken görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çatışmanın bitmesiyle saat 06.30 sıralarında askerlerin otelin Marmaris-İçmeler yoluna bakan arka çıkışından bir kişiyi rehin alarak kaçtıkları da görüntülerden tespit edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-07-14 09:32:12



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