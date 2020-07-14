Bodrum’da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama Muğla’nın Bodrum ilçesinde son günlerde yaşanan su kesintileriyle ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Bodrum’da 113 Temmuz tarihleri arasında yaşanan su kesintilerinin sebepleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada “MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak hiç kimseyi susuz bırakmak istemeyiz. Bunun içinde tüm personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı itibariyle yaşanan olayları sizlerle paylaşmak isteriz. 1 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası, 2 Temmuz Erdemli Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattı arızası, 6 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 7 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 8 Temmuz Yeniköy Termik Santrali ana isale hattı arızası,10 Temmuz Erdemli DSİ ana isale hattı arızası, 12 Temmuz DSİ hattı ile DYP 3 deposu giriş hattı arızası,13 Temmuz Akyarlar DSİ ana isale hattı arızası gerçekleşmiş ve bu nedenle kesintiler yaşanmıştır” denildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Her arıza sonrası sistemin kendini toplayarak kesintisiz suyun vatandaşları ulaşması yaklaşık 48 saati buluyor. Bu bağlamda DSİ ve Termik Santral ana isale arızası sonrası yukarıda belirtilen ve tarihlerini paylaştığımız arızalar neticesinde sistem kendini toplamadan arızalar tekrar oluşmuş olup su kesintileri yaşanmıştır. Ve ne yazık ki su bazı lokasyonlara ulaşamamıştır. Eğer sistemde yeni bir arıza yaşanmaz ise 24 saate sistem kendini toplayacaktır” denildi.

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