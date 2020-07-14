Başkan Gürün’den 15 Temmuz Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Demokrasinin, özgürlüklerin kısıtlandığı darbe dönemlerinin ülkeleri yıllarca geriye götürdüğünü söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin de bu darbelerden biri olduğunu, bu darbe girişiminin siyasi, askeri tüm yönleri ile aydınlatılması, araştırılması ve suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Atatürk’ün Türk Milleti’nin cesareti, özgüveni ve Kuvayi Milliye ruhuyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti farklı tarihlerde demokrasinin ve özgürlüklerin kısıtlandığı, karanlık darbe girişimleri yaşamış, ne yazık ki ülkemiz çağdaş medeniyetler hedefinden saparak geriye gitmiştir. Tüm bu darbeler döneminin ortak sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün açtığı ve aydınlattığı yoldan sapmak ve ilkelerine, devrimlerine karşı durmaktan kaynaklanmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de ne yazık ki bu darbe girişimlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kadroları siyaset eliyle bu hain FETÖ terör örgütü üyelerine teslim edilmiş ve en acısı da bu hain terör örgütünün varlığını, kadrolaştığını, darbe yapacağını söyleyenler, yazanlar, uyaranlar ya canından edilmiş ya da hukuk adı altında hapse atılmıştır. Uğur Mumculardan, Ahmet Taner Kışlalılara, Necip Hablemitoğlu ve birçok değerli aydın ya susturulmuş ya da özgürlüklerinden edilmiştir. Durumu en iyi anlatan ve özetleyen cümle yine ileri görüşlülüğü ile geleceğimizi aydınlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ten gelmiştir; “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır”

15 Temmuz 2016’da yaşanan ve Türk Milleti’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” cesareti ve duruşu ile karşı koyduğu darbe girişiminde kaybettiğimiz 249 canımızı ve bu hain terör örgütü nedeni ile yaşamını yitiren tüm vatan evlatlarını saygıyla anıyor, darbe girişiminde yaralanan kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Atatürk’ün aydınlattığı, açtığı yoldan devrim ve ilkeleri ile ilerlediğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti bir daha 15 Temmuz darbe girişimlerini yaşamayacak, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacaktır” dedi.

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