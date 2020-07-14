MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci'den 15 Temmuz mesajı

Muğla'nın MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kalemci mesajında, ''15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Türkiye Cumhuriyetini yok etme teşebbüsüdür. Tarih boyunca en kötü ve en sinsi plan ve projelere maruz bırakılmak istenen bir devlet varsa o da Türk Devletidir. 15 Temmuz tarihin kaydettiği en büyük ihanetlerin başında gelir. Can pazarının kurulduğu ülkemizin demokrasi ile ihanet arasında gidip geldiği nefeslerin tutulduğu andır. Darbelerin en fazla acısını çekmiş bir camiye olan o karanlık gecede ilk postayı koyan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olmuştur. Kalkışmanın karşısında olduğunu devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğunu bildirmiştir Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir TV kanalına canlı yayında bağlanarak halkımızı meydanlara davet etmiştir. Bu üç lider birilerinin evde televizyon seyrettiği gibi olan biteni seyretmemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde nice komutan askerin ne fedakarlık ne hamleler ile karşılaşmanın seyrini değiştirdiğini biliyoruz. 15 Temmuzun kahramanı olan Ömer Halisdemir vatanını namusunu korumak uğruna Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmek isteyen hainlerin başındaki Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldürmüştür. Herkes bu yiğidin kahramanlığını konuşurken ne acıdır ki 'bir caddeye isminin verilmesi, isim enflasyonu olur' diyen adam şu anda İstanbul'u yönetiyor. 15 Temmuz'da 250 şehit verdik. 2 bin 196 kişi yaralanmıştır. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat merkezinde 47 polis memurumuz şehit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi F16 uçaklarla bombalanmıştır. İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup asker tarafından kapatılarak mahşeri kalabalık köprüyü kan gölüne çeviren darbeci askerler sabah saatlerinde teslim olmuştur. Devletin kanalı TRT'yi işgal ettiler. 35 uçak, 37 helikopter, 3 gemi, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 3 bin 992 hafif silah kullanılmıştır. Genelkurmay Başkanı rehin alınmıştır.Atatürk Havaalanı askerler tarafından işgal edilmiştir. İstanbul Büyük şehir Belediyesinin önünde gözünden vurulan Metin Aslan'ın babası Zeki Aslan oğlunun acısına dayanamayarak 1 yıl sonra ölmüştür. İstanbul TRT binasının önünde 2 parmağı parçalanan Ömer Ünlü 'ölümüne dışarı çıktım ; değil parmak vücudum umurumda değildi' dedi. Biz vatanımız için yaşarız bize böyle öğretildi. Recep Gündüz kasığından kurşun yiyor ama yola devam ediyor, "Allahu Ekber kaçın hakiki Müslümanlar geliyor" diyor 2'inci kurşunu koltuğunun altından yiyor ama Türk bayrağını düşürmeden sırtüstü yere düşüyor. Bugüne kadar 15 Temmuz darbe girişimini nasıl engellendiğini konuştuk. Darbe girişimini başarılı olsaydı ne olacaktı hangi siyasilere görevlendirme yapılacaktı. 15 Temmuz gecesi unutulmaz, unutulmamasını sağlamak elbette görevimizdir. Lakin benzer yanlışlara düşmemek de görevimizdir. Bu direnişin aynı İstiklal Savaşı gibi dünya tarihine teşkil ettiğini Venezuella'da da gördük. Kendi vatandaşına kurşun sıkan, bomba atan, gözü dönmüş FETÖ'cü polis askerler nasıl yetiştirildi. Darbe girişimi ezildi ezilmesine ama FETÖ'yu diri tutanlar hala çok aktif durumdadır. Allah bu tür olayları bizlere bir daha yaşatmasın diyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı ve gazilerimize sabırlar diliyorum'' sözlerine yer verdi.



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