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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Ercan Caddesi yenilenen yüzüyle hizmet verecek

İHA

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden yağmur suyu hat yenileme çalışmalarının 600 metrelik kısmı tamamlandı.

Hasan Ercan Caddesi yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde devam eden yağmur suyu hat yenileme çalışmalarının 600 metrelik kısmı tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından yapımına başlanan Hasan Ercan Caddesi’nde devam eden yol, alt yapı, cadde ve kaldırım yenileme çalışmalarının hız kesmeden sürüyor.
Son olarak yağışlarda bölgede bulunan ev ve iş yerlerinin su baskınlarına maruz kalmaması, günlük yaşantının sekteye uğramaması için yapılan yağmur suyu hat yenilemelerinde de sona gelindi. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu ve içme suyu hat yenilemeleriyle birlikte bölgede internet, doğalgaz, iletişim, mobese ve kanalizasyon alt yapı sistemleri de yenileniyor.
MUSKİ Genel Müdürlüğü diğer ilgili kurumların bölgedeki çalışmalarını tamamlanmalarının ardından yol ve kaldırım çalışmalarına başlanacak. Çalışmaların ardından Menteşe’ye uzun yıllar hizmet edecek modern bir cadde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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