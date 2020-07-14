Motosiklette sahte içki bulunduran şahıs gözaltına alındı

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Muğla’nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletten sahte alkol çıktı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumluk plajı mevkiinde 48 R 5353 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada motosikletin ön kısmında sahte alkol bunduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 7 şişe sahte içki, 9 adet 5’er litrelik etil alkol ele geçirildi. Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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