Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı 

DHA

Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı 


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villalarının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatıldıktan sonra yakalama kararı çıkarılan gazeteci Can Dündar ve eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça Dündar çifti hakkında '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame hazırlandı.
Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce, CanDilek Dündar çiftine ait 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon TL değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır" denildi.
15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE ETMELERİ İSTENDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu CanDilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi. Dündar çiftine 148 bin 144 TL ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği ileri sürüldü.
DÜNDAR, YIKIM İÇİN 2 İŞÇİ GÖNDERDİ
Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi geçen 11 Haziran'da tamamlandı. Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun toprak ile kapatıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar ve Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dündar çiftine isnat edilen fiilin 'Ormana tarla açma' olduğu öğrenilirken, suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.
ORMAN ALANINI İŞGAL EDEN CAN DÜNDAR VE EŞİNE DAVA
Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlendi.
Hazırlanan iddianamede, Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında orman alanını işgal ettiği ve orman alanından faydalandığı iddiasıyla Bodrum Orman İşletme Şefliği'nin 12 Mayıs tarihli suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 6831 sayılı 93/1 maddesiyle sayılan bu suçun seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle bu suç açısından tefrik kararı verildiği belirtildi.
İddianamede, Dündar çiftine ait Bodrum Kumbahçe'deki 3'üncü Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan taşınmazda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı kontrollerde şüphelilerim ruhsatsız ve kaçak olarak ilave kapalı alanlar yaptığının tespit edildiği kaydedildi. 21 Mayıs tarihli Yapı Tatil Zaptı ile durumun tutanak altına alınarak yapının mühürlendiği ifade edildi.
Hakkında birçok yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın ve eşi Dilek Dündar'ın ifadesinin alınamadığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin haklarında Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
İddianamede, şüpheliler tarafından yapılan kaçak yapıların Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun kararınca sit alanı içerisinde kaldığı, şüphelilerin izin almaksızın inşai faaliyette bulunarak suç işledikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Can Dündar ve Dilek Dündar'ın '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-07-14 21:24:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu
Motosiklette sahte içki bulunduran şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Motosiklette sahte içki bulunduran şahıs gözaltına ...
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 ...
Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı
YEREL HABERLER Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı
Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı
YEREL HABERLER Şehit babasını, polis üniformasıyla son yolculuğa ...
Uçak, “15 Temmuz direnişle dirilişin destanıdır” 15 Temmuz hain darbe girişinin 4’üncü yılı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 15 Temmuz’un direniş ile diriliş destanının yazıldığı gün olduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak, “15 Temmuz direnişle dirilişin destanıdır” 15 ...
Şehit polis toprağa verildi Eskişehir’de görev dönüşü kaza yapan ve şehit düşen Muğlalı polis memuru Cengiz Kuloğlu, Menteşe ilçesinde öğle namazı sonrası düzenlenen tören sonrası tekbirler eşliğinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit polis toprağa verildi Eskişehir’de görev dönüşü ...
JAK Timleri Fethiye’de göreve başladı
YEREL HABERLER JAK Timleri Fethiye’de göreve başladı
Muğla’da konut satışları yüzde 185,5 arttı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 Haziran ayı konut satış rakamları açıklanırken, Muğla’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 185,5 artış yaşandı.
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışları yüzde 185,5 arttı Türkiye ...
Hasan Ercan Caddesi yenilenen yüzüyle hizmet verecek
YEREL HABERLER Hasan Ercan Caddesi yenilenen yüzüyle hizmet verecek
MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci'den 15 Temmuz ...
Başkan Gürün’den 15 Temmuz Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den 15 Temmuz Mesajı Muğla Büyükşehir ...
Bodrum’da yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklama Muğla’nın Bodrum ilçesinde son günlerde yaşanan su kesintileriyle ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.
YEREL HABERLER Bodrum’da yaşanan su kesintileriyle ilgili ...
Marmaris'te darbe girişimine şahit olanlar, yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Marmaris'te darbe girişimine şahit olanlar, ...
Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
Başkan Demir: “15 Temmuz birlik ve beraberlik destanıdır”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “15 Temmuz birlik ve beraberlik ...
Yatağan’da kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yatağan’da kaza: 4 yaralı
Bodrum'da çıkan yangında 3 minibüs kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü
YEREL HABERLER Bodrum'da çıkan yangında 3 minibüs kullanılamaz hale ...
Mahalleli yangını söndürmek için seferber oldu Bodrum’u duman kapladı, göz gözü görmedi, 1 sürat teknesi, iki minibüs yandı
YEREL HABERLER Mahalleli yangını söndürmek için seferber ...
Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa ...
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
YEREL HABERLER Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın ...
Kartal Yuvası pistinde çalışmalar tamamlandı Mİ-26 piste iniş yaptı
YEREL HABERLER Kartal Yuvası pistinde çalışmalar tamamlandı Mİ-26 ...
Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı Gece yarısı Muğla merkezli 5 ilde gerçekleştiren operasyonda nefes kesen görüntüler
YEREL HABERLER Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete ...
Başkan Aras’tan siyasi partilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aras’tan siyasi partilere ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X