Makine arızası yapan 5 kişilik tekne kurtarıldı

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Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Katrancı önlerinde makine arızası yapan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde özel bir marinaya çekildi

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