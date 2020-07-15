Bodrum-Datça feribot seferleri arttırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi BodrumDatça arası feribot seferlerini arttırdı. Daha önce günde 2 sefer düzenlenen BodrumDatça arasında yolcuların talebi üzerine sefer sayısı 4’e çıkartıldı. Sefer saatleri karşılıklı olarak her gün 09:0012:0015:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendi.
Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal edilen BodrumDatça feribot seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yeniden başlamıştı. Yeni normalleşme sürecinde BodrumDatça arası günde 2 sefer düzenleniyordu. Yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla birlikte feribot seferleri 4’e çıkartıldı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında daha önce günde 2 sefere çıkarılan feribot seferleri yine yolcuların talebi üzerine 4’e çıkartıldı. Sefer saatleri karşılıklı olarak her gün 09:0012:0015:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.