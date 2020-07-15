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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Kaymamı Aksoy: 15 Temmuz, Türkiye'nin yarınlarına bırakılmış en anlamlı miraslardan biridir

İHA

Marmaris Kaymamı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "15 Temmuz destanı Türkiye'nin yarınlarına bırakılmış en kutsal ve en anlamlı miraslarından biri olmuştur" dedi.

Marmaris Kaymamı Aksoy: 15 Temmuz, Türkiye'nin yarınlarına bırakılmış en anlamlı miraslardan biridir

Marmaris Kaymamı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "15 Temmuz destanı Türkiye'nin yarınlarına bırakılmış en kutsal ve en anlamlı miraslarından biri olmuştur" dedi.
15 temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te de hainlere karşı çetin bir mücadele verildiğini belirten Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, mesajında "Milletimizin varlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına yönelik Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde aziz milletimizin iradesi ile bastırılmıştır. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir. Milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanı Türkiye'nin yarınlarına bırakılmış en kutsal ve en anlamlı miraslarından olmuştur. Türk halkı çok daha güzel hedeflere el birliğiyle ulaşacaktır. Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini ve barış içinde yaşamasını, kardeşlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Türk halkı, FETÖ ve diğer terörist grupların topraklarımızda yeşermesine izin vermeyecektir" diyerek hain darbe girişiminde vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden tüm demokrasi şehitlerine Allah' tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diledi.

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