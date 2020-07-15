Datça'da 15 Temmuz Şehitleri törenlerle anıldı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlenen törenle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Datça'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan ve vatandaşlar katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Törende şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da canlı olarak izlendi. Datça Ülkü Ocakları üyesi gençler dev Türk bayrağı açarken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilçe genelinde düzenlenen masa tenisi müsabakalarında dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-07-15 22:35:34



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