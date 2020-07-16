Sulama tesislerinde tamirat ve temizli

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime destek olmak için 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde il genelinde 150 Bin 550 metre kanal temizliği, 2 Bin 705 metre ise kanal tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, nüfusunun yüzde 60’ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla’da tarım üreticisine destek oluyor. Tarımsal kalkınma ve üreticinin toprağında kalması için hizmet ve projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, üreticinin ürünü için can suyu olan tarımsal sulamanın devam etmesi amacıyla sulama tesislerinin temizliğini ve tamiratını yapıyor.

Tarıma, üreticiye ve sulama kooperatiflerine destek olmak amacıyla sulama sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde il genelinde 150 Bin 550 metre kanal temizliği, 2 Bin 705 metre ise kanal tamirat çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da 200 metre, Fethiye’de 1000 metre, Kavaklıdere’de 10.000 metre, Köyceğiz’de 36.000 metre, Marmaris’te 13.000 metre, Menteşe’de 32 Bin 350 metre, Seydikemer’de 30 Bin 700 metre, Ula’da 10 Bin 300 metre, Yatağan’da ise 1700 metre kanal temizliği yapıldı. Ayrıca Fethiye’de 1200 metre, Köyceğiz’de 1105 metre, Seydikemer’de ise 400 metre uzunluğunda kanal tamirat çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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