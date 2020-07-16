Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Göbün Koyu’nda saat: 13.30 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı gözetleme kulesindeki görevlinin yangını fark edip bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

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