Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın (2)

1 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahale ile 1,5 saatte söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.Aykut KURT / MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Aykut KURT
2020-07-16 17:47:18
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