Tersane işçilerinin beslediği köpek, insana ait kafatası buldu 



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulundu. Polisin, incelenmek üzere el koyduğu kafatasının geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.30 sıralarında kafatası buldu. Köpeğin tersanenin önüne getirdiği ve insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler, şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe, sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'a gönderdi. Kafatasının, aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan ve bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, tersanenin yakınındaki ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ormanlık alanda arama çalışması yapıldı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine başvurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-16 18:23:58



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