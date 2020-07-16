Menteşe'de seyir halindeki araç yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe'de seyir halindeki araç yandı

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde seyir halindeyken yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Menteşe'de seyir halindeki araç yandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde seyir halindeyken yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Aydın yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 EC 303 plakalı otomobilin şoförü yol kontrol noktasını geçtiği sırada seyir halinde iken yanık kokusu alarak arabayı kenara çekti. Ardından aracın elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın başladı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç yangını kısa sürede söndürülürken, trafik noktasında görev yapan polisler araç şoförünü sakinleştirmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli polis tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
YEREL HABERLER Emekli polis tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu
Yunanlılar, botlarına el koyup, can salı ile ölüme terk etti
YEREL HABERLER Yunanlılar, botlarına el koyup, can salı ile ölüme ...
Koya bırakılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koya bırakılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen ...
Türkbükü Sahili'nde deniz dibi temizliği
YEREL HABERLER Türkbükü Sahili'nde deniz dibi temizliği
Korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Tersane işçilerinin beslediği köpek, insana ait kafatası buldu 
YEREL HABERLER Tersane işçilerinin beslediği köpek, insana ait ...
Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar: Modellik görüşmesine gelmiştim
YEREL HABERLER Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan ...
Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın (2)
YEREL HABERLER Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın (2)
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma ...
Görme engelli bisikletçiler, Ortaca'da kampta
YEREL HABERLER Görme engelli bisikletçiler, Ortaca'da kampta
Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor
Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın
YEREL HABERLER Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Dalaman’da orman yangını
YEREL HABERLER Dalaman’da orman yangını
Sulama tesislerinde tamirat ve temizli
YEREL HABERLER Sulama tesislerinde tamirat ve temizli
Başkan Gürün’den Arastada esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Arastada esnafına ziyaret
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu ile ...
Milas ve Denizli’de tefecilik operasyonu 4 gözaltı Muğla’nın Milas ilçesi ile Denizli’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Milas ve Denizli’de tefecilik operasyonu 4 ...
Yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi
Bodrum'da itfaiye ekipleri 12 saatte 12 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Bodrum'da itfaiye ekipleri 12 saatte 12 olaya ...
Bodrum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bodrum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik ...
Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X