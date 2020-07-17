Sürüklenen içinde 25 kişi bulunan tur teknesi kurtarıldı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yaparak sürüklenen ve içinde 25 kişinin bulunduğu tur teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Orak Adası seferini yapan ve içinde 25 kişinin bulunduğu 'Gamze Nur Koçak' isimli 19 metrelik tur teknesinin motoru, dün sabah 10.00 sıralarında arıza yaptı. Orak Adası Papuçburnu önlerinde arıza yapan tekne, kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine tekne kaptanı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Yardım talebi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait kurtarma botu gönderildi. Kurtarma botu, arızalanan tekneyi kurtararak, Bodrum Belediyesi Marinası'na çekti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-17 18:54:23



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