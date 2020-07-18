Eski Başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet 



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan, Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraat eden eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Avcı ise 'Anayasayı ihlalden' 13 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Yılmaz hakkında verilen beraat kararı bozulurken, dosyasının Akıncı Üssü´ndeki dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik 15 Temmuz 2016'da saldırı düzenleyen 37 kişilik FETÖ'cü tim, 2 polis memurunu şehit edip kaçtı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak FETÖ şüphelilerinden aralarında 'Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı' olduğu belirtilen, 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25 asker tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği eski yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz ve eski teğmen Muhammet Burak İpek de tutuklandı. Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturmanın ardından hazırlanan, sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının istendiği iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikast eylemi için Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici olduğu ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.

Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık ömür boyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl, eski Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık, 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti.

Sanıklar arasında bulunan 'Menfez paşası' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'ya, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasbetme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz, 'Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimine yardım etme' suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Davada, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden eski Yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari Yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, aralarında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu. Dosya, temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Yazıcı'ya 'suça yardım'dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı'nın yanı sıra ömür boyu hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da yerinde bulmadı. Yarbay Yılmaz ile ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek, bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce haklarındaki kararın bozulması üzerine eski başyaver Ali Yazıcı, eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ve eski Albay Cenk Bahadır Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada Ali Yazıcı 'Cumhurbaşkanına suikastten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cenk Bahadır ise 'Anayasayı ihlalden' 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Yılmaz hakkında verilen beraat kararı ise kaldırılırken, dosyasının Akıncı Üssü´ndeki dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, "Kararların milletimiz, demokrasi ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokratik düzene karşı kötü niyet besleyenlere karşı caydırıcı etki ve sonuç doğurur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2020-07-18 00:32:31



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