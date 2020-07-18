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221 futbol sahasına eş değer hafriyat bertaraf edildi Muğla’da 6 yılda 4 milyon 487 bin 92 ton hafriyat bertaraf edilirken, bu rakamın 221 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğu açıklandı

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde oluşturduğu hafriyat sahaları ile 2014'den bugüne kadar 4 milyon 487 bin 92 ton hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığını bertaraf etti. Bertaraf edilen bu atıklar sayesinde yaklaşık olarak 221 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın kirlenmesinin önüne geçildi.

221 futbol sahasına eş değer hafriyat bertaraf edildi Muğla’da 6 yılda 4 milyon 487 bin 92 ton hafriyat bertaraf edilirken, bu rakamın 221 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğu açıklandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde oluşturduğu hafriyat sahaları ile 2014’den bugüne kadar 4 milyon 487 bin 92 ton hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığını bertaraf etti. Bertaraf edilen bu atıklar sayesinde yaklaşık olarak 221 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın kirlenmesinin önüne geçildi.
13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, yüzde 68 orman varlığı ile muhteşem bir doğaya sahip olan Muğla’da çevreyi koruyan hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıkları konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde 847 aracı kayıt altına alarak online takip eden Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 304 bin 793 araca hizmet vererek 4 Milyon 487 bin 092 ton hafriyat atığını bertaraf etti. Bertaraf edilen bu atıklar sayesinde yaklaşık olarak 221 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın kirlenmesinin önüne geçildi.
Muğla genelinde temmuz ayı itibari ile 6 hafriyat sahasının aktif çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 11 olan hafriyat alanının 4 tanesinin rehabilitasyonunun tamamlanarak kapatıldığını belirttiler. Rehabilitasyonu tamamlanan sahalar Torba, Mumcular, Menteşe, Milas. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca Dalaman Hafriyat Sahası ise arazi sahipleri ile olan protokol süresinin sona ermesi ve arazi sahiplerinin protokolü uzatmak istememesi nedeni ile kapatıldığını açıkladılar. Muğla genelinde Bodrum, Milas, Bayır, Ula, Marmaris ve Fethiye’de bulunan hafriyat sahaları hizmet vermeye devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde mevcut hafriyat sahalarına ilaveten yeni hafriyat alanları belirlenerek 10 yıllık hafriyat atığı probleminin giderilmesi ve her ilçeye 1 hafriyat sahası açılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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