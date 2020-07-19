Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu

DHA

Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aradan sonra sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Pop müziğinin starı Ajda Pekkan, Bodrum Gündoğan'daki bir otelin bünyesinde yer alan ünlü bir restoranda sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları doldurduğu konserde, Ajda Pekkan, pullarla bezeli krem elbisesiyle göz doldurdu. Fikret Şenes'in 'Sihirli Aşk' şarkısıyla konserine başlayan Pekkan geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hem kulağa hem göze hitap eden Pekkan'a dansçıları da eşlik eti. Süperstar, sahne performansıyla hayranlarının dikkati çekti.
Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Ozan-Bahar Şer, Selma Türkeş, Beyhan-Adil Benardete, Mehmet Birgen, Ahmet Güneştekin, Hayri Yazıcı, Nil-Erkan Nukan, Nilüfer-Teoman Ademoğulları, Fethi Polat, Ahmet Selçuk İlkan gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen tanınmış isimleri yer aldı.
Pir Sultan Abdal'ın sözlerini yazdığı 'Dostum Dostum' türküsünde Pekkan'a ünlü DJ Kivanch K. eşlik etti. İkilinin düeti dinleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. DJ Kivanch K.'nın düzenlemesini yaptığı eserde caz, rock ve ilahi tınılar dikkatleri çekti.
2,5 saat sahnede kalan Pekkan konserde kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziği şarkılarına da yer verdi. Enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşatan Ajda Pekkan programını 'Yakar Geçerim'  şarkısıyla noktaladı.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-07-19 14:14:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna ...
Muğla, şehidini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Muğla, şehidini son yolculuğuna uğurladı
Yörüklerden avcılara nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Yörüklerden avcılara nezaket ziyareti
Turgut şelalesinin işletmecisinden cevap
YEREL HABERLER Turgut şelalesinin işletmecisinden cevap
Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi aranıyor
YEREL HABERLER Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi ...
Datça'da çevreci denizciler koyları temizledi
YEREL HABERLER Datça'da çevreci denizciler koyları temizledi
İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği ...
Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor
YEREL HABERLER Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor
Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun ...
Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbull saldırısı iddiası
YEREL HABERLER Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbull saldırısı ...
Köyceğiz'de ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Köyceğiz'de ahşap ev küle döndü
Rüzgarla büyüyen alevler üç evi yaktı
YEREL HABERLER Rüzgarla büyüyen alevler üç evi yaktı
Başkan Atıcı, Ege’yi temsilen çiftçilerin sorun ve taleplerini iletti
YEREL HABERLER Başkan Atıcı, Ege’yi temsilen çiftçilerin sorun ve ...
Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı / Ek ...
Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı
YEREL HABERLER Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı
Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı
Bodrum Avrupa’da merak konusu oldu Türkiye ve Bodrum turizmini kötüleyen yabancı gazetelerin yaptığı haberler ters tepti
YEREL HABERLER Bodrum Avrupa’da merak konusu oldu Türkiye ve Bodrum ...
İdil Biret konseri Pazartesi günü Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret 20 Temmuz Pazartesi ve 23 Temmuz Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro’da dinleyicilerle buluşacak.
YEREL HABERLER İdil Biret konseri Pazartesi günü Dünyaca ünlü piyano ...
Başkan Gürün Marmaris’te incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Marmaris ilçesinde bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Marmaris’te incelemelerde bulundu Muğla ...
Bodrum’da kepçeli deniz keyfi
YEREL HABERLER Bodrum’da kepçeli deniz keyfi
221 futbol sahasına eş değer hafriyat bertaraf edildi Muğla’da 6 yılda 4 milyon 487 bin 92 ton hafriyat bertaraf edilirken, bu rakamın 221 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğu açıklandı
YEREL HABERLER 221 futbol sahasına eş değer hafriyat bertaraf ...
Marmaris'te tatil yapan turistler, 'Türkiye huzurlu ve güvenli'
YEREL HABERLER Marmaris'te tatil yapan turistler, 'Türkiye huzurlu ...
Eski Başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet 
YEREL HABERLER Eski Başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet 
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
YEREL HABERLER Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X